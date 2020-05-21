По словам главного редактора портала «Евразия.Эксперт» Вячеслава Сутырина, уровень интеграции в Евразийском экономическом союзе ещё не достиг того уровня, чтобы вводить единые тарифы на энергоресурсы для всех пяти стран

19 мая лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии на заседания Высшего евразийского экономического совета не приняли проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года из-за разногласий по вопросу ценообразования на поставки Белоруссий лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян считают, что единую цену можно устанавливать уже сейчас, а президент РФ Владимир Путин, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и их киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков настаивают, что это можно сделать только тогда, когда начнёт действовать единый рынок с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

На вебинаре, который 20 мая провёл Центр изучения перспектив интеграции, главный редактор портала «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин отметил, что это классическое противостояние между поставщиками и покупателями энергоресурсов. Лукашенко сказал, сколько должен стоить российский газ для Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Очень важно не уходить от самого текста договора о ЕАЭС, а в приложении №22 сказано, что вопрос формирования тарифов на транспортировку газа решается на уровне договоров хозяйствующих субъектов в рамках законодательства стран-участниц, то есть не содержится каких-либо требований, что надо чётко сделать унифицированный фиксированный тариф. Как мы понимаем, то же самое с продукцией, например российской или белорусской промышленности, её доставка в другие точки союза стоит по-разному, и если делаем цену фиксированной, то возникает вопрос, кто должен за это платить. Получаются тогда не рыночные методы, а административные — нагрузка ляжет на бизнес или на госбюджет, и это очень сложный комплексный вопрос», — сказал эксперт.

По словам Сутырина, тематика по газу, как и по энергоносителям в целом, наиболее сложная, поэтому ожидать, что разногласия решатся оперативно сложно. Он также напомнил, что по договору ЕАЭС формирование общих рынков запланировано на 2025 год.

«Вопрос о введении единого тарифа не созрел, он не проработан, об этом свидетельствует даже тот, что лидеры стран поспорил между собой на заседании», — подчеркнул эксперт.

Александр Лукашенко неоднократно высказал претензии к России из-за несправедливого, по мнению Минска, формирования цен на газ и заявил о праве на их пересмотр на фоне снижения стоимости нефти на мировых биржах, а также недоумевал, почему в Белоруссии, которая состоит с РФ в союзном государстве, тарифы выше, чем например, в приграничной Смоленской области.