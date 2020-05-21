Система потребления в современном мире и так начала уходить в онлайн, а карантинные меры только ускорили этот процесс. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это означает, подчеркнул политолог, что некоторые рестораны будут не очень перспективны и превратятся в «темные кухни», будут находиться где-то в промышленных районах и станут работать только на доставку.

«Люди до изобретения вакцины или какого-нибудь лекарства будут сами дистанцироваться, офлайн-торговля упадет, и онлайн-торговля станет более перспективной. Через онлайн будет потребляться значительная часть информации, через онлайн будет проходить рынок товаров и услуг», — прогнозирует Абзалов.

Торговые центры будут достаточно серьёзно оптимизироваться и переориентироваться на предоставление развлекательных услуг вроде кинотеатров, заключил собеседник издания.