«Офлайн-торговля в классическом понимании полностью не восстановится ни в одной стране мира. То же самое касается рынка услуг и ресторанного бизнеса. В Ухани потоки в точки общепита сократились более на чем на 50% и вряд ли восстановятся более чем на 80%», — указал эксперт.
Это означает, подчеркнул политолог, что некоторые рестораны будут не очень перспективны и превратятся в «темные кухни», будут находиться где-то в промышленных районах и станут работать только на доставку.
«Люди до изобретения вакцины или какого-нибудь лекарства будут сами дистанцироваться, офлайн-торговля упадет, и онлайн-торговля станет более перспективной. Через онлайн будет потребляться значительная часть информации, через онлайн будет проходить рынок товаров и услуг», — прогнозирует Абзалов.
Торговые центры будут достаточно серьёзно оптимизироваться и переориентироваться на предоставление развлекательных услуг вроде кинотеатров, заключил собеседник издания.