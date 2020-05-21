Польша, указал эксперт, вложилась и продолжает вкладываться в протестную инфраструктуру в Белоруссии, и теперь уже не только СМИ и активисты, но и некоторые кандидаты на предстоящих президентских выборах будут продвигать протестную повестку.
«По-моему, Польша в этом случае несильно беспокоится о своей репутации. Проблемы-то возникают не у нее, а у Украины или стран, где они будут пытаться это делать», — отметил Дзермант.
Политолог добавил, что белорусское национальное сознание весьма негативно относится к польскому доминированию в регионе, поэтому для Минска союз с Россией — это спасение от роста геополитического влияния Польши, к которому она всеми силами стремится.