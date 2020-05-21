Польская сторона не прекратит попытки устроить в Белоруссии майданные протесты, поскольку проблемы, с которыми в этом случае рискует столкнуться республика, Польшу точно не затронут. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

«По-моему, Польша в этом случае несильно беспокоится о своей репутации. Проблемы-то возникают не у нее, а у Украины или стран, где они будут пытаться это делать», — отметил Дзермант.

Политолог добавил, что белорусское национальное сознание весьма негативно относится к польскому доминированию в регионе, поэтому для Минска союз с Россией — это спасение от роста геополитического влияния Польши, к которому она всеми силами стремится.