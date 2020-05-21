Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по мировой экономике, но и по природе и экологии, поскольку миру предстоит утилизировать большое число средств медицинской защиты. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина

Это уже не говоря о том, подчеркнул Бондаренко, что карантинные меры наснесли серьезный ущерб авиасообщению, туризму, ресторанам и сфере услуг, который в мировом масштабе уже измеряется триллионами долларов.

И когда появятся статистические сравнения между уровнем смертности в прошлом году и уровнем смертности во время пандемии, человечество начнет задавать вопросы о том, для чего карантинные меры вообще были нужны, заключил политолог.