«Никто не задумывается об утилизации масок, перчаток и прочих средств защиты. Плюс ко всему какое количество антибиотиков и дезинфицирующих средств было вылито и оказалось в мировом океане», — сетует эксперт.
Это уже не говоря о том, подчеркнул Бондаренко, что карантинные меры наснесли серьезный ущерб авиасообщению, туризму, ресторанам и сфере услуг, который в мировом масштабе уже измеряется триллионами долларов.
И когда появятся статистические сравнения между уровнем смертности в прошлом году и уровнем смертности во время пандемии, человечество начнет задавать вопросы о том, для чего карантинные меры вообще были нужны, заключил политолог.