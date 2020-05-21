Несмотря на то что карантинные меры привели к серьезной безработице в США, на борьбу с которой Дональд Трамп делает серьезную ставку во время избирательной кампании, у него еще есть шанс одержать победу. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому, подчеркнул Бондаренко, Трампу нужно доказать избирателям, что коронавирус является искусственно созданной паникой, раздутой демократами, финансистами и транснациональными корпорациями в своих корыстных интересах.

«И главной мишенью сделать не Байдена, а тех, кто стоит за ним (тех же «соросов», рокфеллеров, Билла Гейтса, прочих толстосумов и другую клиентелу Демократической партии)», — пояснил политолог.

Если эта затея удастся, то Трамп может резко усилить не только свои собственные позиции, но и позиции всей Республиканской партии на десятилетия вперед, заключил собеседник издания.