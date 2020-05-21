«Я думаю, что если Трамп сейчас вернется к тактике 2016 года, он вполне может победить. Главный его избиратель — белый американец со своими проблемами, который боится разного рода глобальных потрясений», — указал эксперт.
Поэтому, подчеркнул Бондаренко, Трампу нужно доказать избирателям, что коронавирус является искусственно созданной паникой, раздутой демократами, финансистами и транснациональными корпорациями в своих корыстных интересах.
«И главной мишенью сделать не Байдена, а тех, кто стоит за ним (тех же «соросов», рокфеллеров, Билла Гейтса, прочих толстосумов и другую клиентелу Демократической партии)», — пояснил политолог.
Если эта затея удастся, то Трамп может резко усилить не только свои собственные позиции, но и позиции всей Республиканской партии на десятилетия вперед, заключил собеседник издания.