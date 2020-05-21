Украинские политики искренне полагают, что мировое сообщество должно приезжать в Киев, давать им деньги и всячески угождать. Вместо этого мировое сообщество поступает диаметрально противоположно и высасывает из Украины ресурсы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру Вадим Пристайко заявил, что Киев надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в частности, насчет тарифных квот.

Украинские политики, продолжил эксперт, представляли себе внешнюю политику как некий ритуал, в ходе которого лишь нужно произнести слова о своем движении в Европу, и страна будет жить так же хорошо, как Германия или Греция, которую фактически та же Германия содержит.

По его сведениям, в Евросоюзе изначально не собирались принимать Украину в свои ряды, но все же согласились подписать с ней некий ритуальный договор, который украинские политики за годы подготовки даже не удосужились перевести на украинский язык.

«То есть они считали, что если мы произведем какие-то магические действия, попляшем в юбке из травы, побьем в бубен или потрясём копьем, то пойдет дождь из долларов, и заколосятся тыквы. Должно быть хорошо, а хорошо не произошло. Уже и Януковича прогнали, и несогласных убили», — категоричен Ищенко.

Теперь украинские политики считают, что Соглашение потеряло магическую силу, и его нужно переписать заново: а когда в Евросоюзе им напомнили, что в принципе не обещали им ничего хорошего, украинские политики начинают говорить о предательстве, добавил политолог.