Если в стране сохранится сегодняшняя ситуация, когда тестирование по сути на нуле, а больницы находятся в таком же плачевном состоянии, то последствия пандемии могут быть гораздо хуже, чем предполагалось, подчеркнул эксперт.
К тому же, указал политолог, еще никто не знает, что будет с медицинской реформой, поскольку даже президент Владимир Зеленский спустя год после своего избрания вдруг случайно узнал, что данная реформа губит медицину.
«Но что будет взамен, он тоже ничего не сказал. Он сказал: «будем решать, будем смотреть, будем оценивать». Что мешало ему год оценивать?» — задается вопросом Корнилов.
Если ситуация не улучшится, то последствия коронавируса на Украине станут проблемой не только для Украины, но и для ее ближайших соседей, включая Россию, заключил собеседник издания.