Украина остается страной с наименьшим количеством тестируемых на наличие COVID-19. Поэтому нельзя даже примерно представить реальный уровень пандемии в этой стране, насколько ее власти эффективно справились с ней, и справились ли вообще. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Корнилов: Пандемия на Украине несет риски для всех ее соседей, включая Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

К тому же, указал политолог, еще никто не знает, что будет с медицинской реформой, поскольку даже президент Владимир Зеленский спустя год после своего избрания вдруг случайно узнал, что данная реформа губит медицину.

«Но что будет взамен, он тоже ничего не сказал. Он сказал: «будем решать, будем смотреть, будем оценивать». Что мешало ему год оценивать?» — задается вопросом Корнилов.

Если ситуация не улучшится, то последствия коронавируса на Украине станут проблемой не только для Украины, но и для ее ближайших соседей, включая Россию, заключил собеседник издания.