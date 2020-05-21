В сегодняшней Польше есть и славянофильские, и русофильские настроения, но они сейчас в маргенесе из-за репрессивных действий польских властей и массированной пропаганды. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант Матеуша Пискорского, который приглашал представителей ДНР и ЛНР в Польшу и выступал против поддержки Варшавой нового режима в Киеве, считая его «бандеровским».

«Там очень трудно пробиться с какими-то дружелюбными взглядами в отношении Востока в Польше, это автоматически означает маргинализацию, дискредитацию, конец академической карьеры», — указал Дзермант.

Кроме того, отметил политолог, Польша, раздувая эту угрозу перед США, Великобританией или Брюсселем, получает от этого бонусы, так как в нее должны вкладываться ресурсы для противодействия якобы российской угрозе.

Польша этими финансовыми потоками пользуется, ее элиты сидят на них, и их благосостояние за счет этого тоже поддерживается, заключил собеседник издания.