В этой связи эксперт напомнил об обвинениях в связях с российской разведкой в адрес депутата Сейма Матеуша Пискорского, который приглашал представителей ДНР и ЛНР в Польшу и выступал против поддержки Варшавой нового режима в Киеве, считая его «бандеровским».
«Там очень трудно пробиться с какими-то дружелюбными взглядами в отношении Востока в Польше, это автоматически означает маргинализацию, дискредитацию, конец академической карьеры», — указал Дзермант.
Кроме того, отметил политолог, Польша, раздувая эту угрозу перед США, Великобританией или Брюсселем, получает от этого бонусы, так как в нее должны вкладываться ресурсы для противодействия якобы российской угрозе.
Польша этими финансовыми потоками пользуется, ее элиты сидят на них, и их благосостояние за счет этого тоже поддерживается, заключил собеседник издания.