«Но должен отметить, что это целесообразно и по многим иным соображениям. У меня есть довольно много статей на эту тему. Грубо говоря, нынешний уровень разделения труда перешел экономически обоснованную отметку, и теперь производительность труда уже не повышается, а понижается», — пояснил эксперт.
По его мнению, Дональда Трампа избрали президентом США именно потому, что он предложил демонтировать систему, основанную на узкой специализации целых стран. Но поскольку эта система очень многим выгодна, подчеркнул Вассерман, то с Трампом очень жестко борются.
Специалист выразил надежду, что сегодняшняя пандемия коронавируса ускорит этот самый демонтаж узкой специализации стран. Но в любом случае карантинные меры нанесли очень серьезный удар по мировой экономике, заключил собеседник издания.
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