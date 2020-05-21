Пока не просматривается иного выхода из сегодняшнего кризиса, кроме как отказаться от длинных производственных цепочек и замкнуть производство внутри каждой страны. Об этом рассказал политический обозреватель Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

По его мнению, Дональда Трампа избрали президентом США именно потому, что он предложил демонтировать систему, основанную на узкой специализации целых стран. Но поскольку эта система очень многим выгодна, подчеркнул Вассерман, то с Трампом очень жестко борются.

Специалист выразил надежду, что сегодняшняя пандемия коронавируса ускорит этот самый демонтаж узкой специализации стран. Но в любом случае карантинные меры нанесли очень серьезный удар по мировой экономике, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.