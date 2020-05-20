Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обратилась с заявлением в правоохранительные органы о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, совершенном при передаче «пленок Деркача» в Офис генпрокурора. Об этом 20 мая заявил адвокат Игорь Головань, трансляцию вел «Интерфакс-Украина»

«Пленки Деркача»: Офис генпрокурора Украины возбудил против Порошенко дело о госизмене - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. В СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора уже внес сведения в Единый реестр досудебных расследований и обвиняет Порошенко в госизмене.

«Вместе с тем, что мы обратились с заявлением о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, мы также будем настаивать на том, что действительно по факту вчерашней пресс-конференции [Деркача] и сегодняшних действий, когда на пресс-конференции президента его высказывания можно трактовать как попытки создать мнение, что эти обнародованные выдумки были достоверными… Эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену», — заявил Головань.

Он считает, что по факту обнародования аудиозаписей должны быть возбуждены дела по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой кореспонденции, о нарушении гостайны, а также о незаконном использовании технических средств получения информации. Адвокат убежден, что такие дела не заводят, так как ОГУ может быть источником аудиозаписей.

В свою очередь второй адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что у защиты есть информация о том, что Офис генпрокурора возбудил дело после получения аудиозаписей ночью — после разговора генпрокурора Ирины Венедиктовой с президентом Владимиром Зеленским.

При этом адвокат считает, что заявление Зеленского, сделанное в ходе итоговой пресс-конференции, о том, что в действиях Порошенко может быть госизмена, говорит о том, что глава государства публично обозначил свою позицию по данному вопросу «как человека, который заинтересован в этих производствах». По мнению защиты, президент таким образом оказывает влияние на следствие.

Новиков добавил, что защита Порошенко попытается выяснить источник аудиозаписей и не исключил, что они могли быть сделаны и с американской стороны.

По данным Деркача, один из записанных разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 миллиард. Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что коалиции в парламенте нет.