Долгое время, продолжил эксперт, Россия, Китай и Евросоюз пытались мягко приземлить США, чтобы они обрушением своей экономики не забрызгали всех, однако это время уже прошло.
«Похоже, что мягкое приземление Штатов уже невозможно. Все понимают, что американское государство в кризисе, и хорошего выхода у него уже нет», — констатировал Ищенко.
Так что пока еще неизвестно, в каком состоянии окажется человечество по результатам развала старого мира: в прекрасном новом или в каменном веке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.