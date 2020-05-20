Прошлое глобальное мироустройство с американской гегемонией, построенное по военно-политическим и экономическим лекалам Запада, ушло в прошлое. А каким будет новое, никто не знает, еще старое не до конца развалилось. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке © РИА Новости, Нина Зотина

«Похоже, что мягкое приземление Штатов уже невозможно. Все понимают, что американское государство в кризисе, и хорошего выхода у него уже нет», — констатировал Ищенко.

Так что пока еще неизвестно, в каком состоянии окажется человечество по результатам развала старого мира: в прекрасном новом или в каменном веке, заключил собеседник издания.

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