Европейцы понимали, что в случае подписания с Киевом Соглашения об ассоциации украинской экономике придет конец, но они полагали, что США так или иначе поддержит Украину и не даст ей развалиться. Тем не менее, в реальности все оказалось не так. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру Вадим Пристайко заявил, что Киев надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в вопросе тарифных квот.

Теоретически, пояснил эксперт, Брюссель был готов подписать этот документ еще при президентстве Виктора Ющенко, но европейцам необходимо было время для подготовки к фактическому уничтожению Украины.

«Они не факт, что и в 2014 году все это допустили. Но они считали, как многие считают на Украине, как многие до сих пор считают в России, что США никогда оттуда не уйдут, не дадут ей помереть, она будет существовать на американские деньги, а нам плевать, мы свое спокойно заработаем», — подчеркнул Ищенко.

Сейчас европейцы понимают, указал политолог, что американцы уже извлекли из ситуации на Украине всю возможную выгоду и больше ничего в рамках своей русофобской политики туда вкладывать не собираются.

По его мнению, фактический распад украинского государства уже произошел, и сейчас мировому сообществу предстоит решить вопрос о том, как именно оформить этот распад с юридической точки зрения.