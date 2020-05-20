Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Киев надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в вопросе тарифных квот.
Теоретически, пояснил эксперт, Брюссель был готов подписать этот документ еще при президентстве Виктора Ющенко, но европейцам необходимо было время для подготовки к фактическому уничтожению Украины.
«Они не факт, что и в 2014 году все это допустили. Но они считали, как многие считают на Украине, как многие до сих пор считают в России, что США никогда оттуда не уйдут, не дадут ей помереть, она будет существовать на американские деньги, а нам плевать, мы свое спокойно заработаем», — подчеркнул Ищенко.
Сейчас европейцы понимают, указал политолог, что американцы уже извлекли из ситуации на Украине всю возможную выгоду и больше ничего в рамках своей русофобской политики туда вкладывать не собираются.
По его мнению, фактический распад украинского государства уже произошел, и сейчас мировому сообществу предстоит решить вопрос о том, как именно оформить этот распад с юридической точки зрения.