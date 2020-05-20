Россия вправе потребовать от Facebook, Google или YouTube либо работать на территории РФ в рамках правового законодательства, либо в принципе прекратить свою деятельность. Об этом рассказал руководитель информагентства News-front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Заблокировав наш NewsFront, YouTube-канал ввел запрещенную в России цензуру © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодня, продолжил эксперт, речь идет о явной тенденции, когда эти платформы могут заблокировать неугодный им материал, которая может привести к негативным последствиям для государственной информационной безопасности.

«Если Facebook, Google или YouTube ведут откровенную информационно-пропагандистскую работу на территории нашей страны в чьих-то конкретных интересах (а эти интересы явно прослеживаются невооруженным взглядом), то, возможно, им следуют выдвинуть условия: либо они работают в рамках правового поля на территории РФ, либо не работают от слова совсем. Сегодня наиболее актуальный момент, чтобы подумать над этим», — подчеркнул Кнырик.

Журналист при этом не согласился с тем, что официальная Москва никак не реагирует на ущемление прав российских СМИ, поскольку когда Google выкинул ряд российских СМИ из поисковой выдачи, Роскомнадзор на это отреагировал и вынудил их в соответствии с законодательством предоставить всем равные права.