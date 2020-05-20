Соответствующая заявка была подана Nord Stream AG в декабре 2019 года после принятия закона ФРГ об энергетике (EnWG), вносящего в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС. Согласно ним, нормы Третьего энергопакета распространяются на участки морских газопроводов в пределах территориальных вод государства-члена ЕС, где расположено первое соединение ГТС c газопроводом из другой страны.
«Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу "Северный поток" исключение из основных положений Газовой директивы ЕС», — говорится в сообщении.
Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии, и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.
При этом, как сообщило агентство Bloomberg, суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.