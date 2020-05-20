Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG 20 мая

Газовые игры продолжаются. Германия осложняет запуск «Северного потока-2», который всегда яро защищала © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

«Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу "Северный поток" исключение из основных положений Газовой директивы ЕС», — говорится в сообщении.

Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии, и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.

При этом, как сообщило агентство Bloomberg, суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.