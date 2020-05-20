Пандемия коронавируса и экономический кризис приведут к тому, что в будущем гораздо больше людей будут заняты в реальном секторе экономики. Об этом рассказал политический обозреватель Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

Вывод рабочих мест в регионы с дешевой рабочей силой — дело опасное во многих отношениях, и одну из таких опасностей как раз-таки показала нынешняя пандемия, обратил внимание Вассерман.

По его мнению, пока не просматривается иного выхода из этой ситуации, кроме как отказаться от длинных производственных цепочек и замкнуть производство внутри каждой страны.

Но это необходимо сделать еще и потому, что нынешний уровень разделения труда перешел экономически обоснованную отметку, и теперь производительность труда уже не повышается, а понижается, заключил собеседник издания.