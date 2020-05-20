«Мне представляется, что в ближайшее время значительно больше народа будет занято в реальном производстве, а не в перекладывании бумажек с места на место. Именно потому, что опыт пандемии подталкивает к восстановлению промышленных производств в самых разных странах», — указал эксперт.
Вывод рабочих мест в регионы с дешевой рабочей силой — дело опасное во многих отношениях, и одну из таких опасностей как раз-таки показала нынешняя пандемия, обратил внимание Вассерман.
По его мнению, пока не просматривается иного выхода из этой ситуации, кроме как отказаться от длинных производственных цепочек и замкнуть производство внутри каждой страны.
Но это необходимо сделать еще и потому, что нынешний уровень разделения труда перешел экономически обоснованную отметку, и теперь производительность труда уже не повышается, а понижается, заключил собеседник издания.