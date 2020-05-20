Интересный вывод по итогам интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) журналисту Дмитрию Гордону сделал депутат Верховной Рады от «Оппоблока», а ранее один из топ-менеджеров Рината Ахметова Муса Магомедов. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 20 мая

Что делал в Крыму и в Донбассе: Стрелков дал большое интервью Гордону © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александра] Захарченко, Моторолы (командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов — ред.), Гиви (командир батальона "Сомали" ДНР Михаил Толстых — ред.). Он обязательно должен быть следующим», — написал Магомедов в своем Telegram-канале.

Гордон в понедельник, 18 мая, обнародовал видеозапись своего разговора со Стрелковым. Интервью вполне ожидаемо вызвало шквал общественного возмущения. В соцсетях бурно спорили об этичности и допустимости интервью с ополченцами Донбасса, а к вечеру несколько активистов провели акцию протеста под офисом Гордона на Подоле в Киеве. В сторону здания полетели яйца.