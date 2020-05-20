«Уверен, Гиркин пополнит ряды покойников — [экс-главы ДНР Александра] Захарченко, Моторолы (командир батальона "Спарта" ДНР Арсен Павлов — ред.), Гиви (командир батальона "Сомали" ДНР Михаил Толстых — ред.). Он обязательно должен быть следующим», — написал Магомедов в своем Telegram-канале.
Гордон в понедельник, 18 мая, обнародовал видеозапись своего разговора со Стрелковым. Интервью вполне ожидаемо вызвало шквал общественного возмущения. В соцсетях бурно спорили об этичности и допустимости интервью с ополченцами Донбасса, а к вечеру несколько активистов провели акцию протеста под офисом Гордона на Подоле в Киеве. В сторону здания полетели яйца.