В начале апреля Киев в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса закрыл все пешеходные переходы на границе, но сохранил работу 19 из 230 международных пунктов пропуска транспорта. Позже были закрыты еще десять пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей и Румынией.
«Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией», — написал Гончаренко.
Поводом для сохранения ограничений в отношении этих двух стран указывается сложная эпидемическая обстановка.
Принятый проект постановления правительства предполагает возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. В начале мая Украина уже открыла пешеходный пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.