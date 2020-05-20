Кабмин Украины решил открыть 66 международных пунктов пропуска на границе с Молдавией и Евросоюзом, работа которых была остановлена в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение было принято на заседании 20 мая, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко

МИД Украины начал переговоры об открытии авиарейсов за границу - СМИ © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba «Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией», — написал Гончаренко. Поводом для сохранения ограничений в отношении этих двух стран указывается сложная эпидемическая обстановка. Принятый проект постановления правительства предполагает возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. В начале мая Украина уже открыла пешеходный пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.