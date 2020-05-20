Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с австралийской коллегой Мариз Пейн борьбу с коронавирусом и расследование катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России 20 мая

Коронавирус заблокировал суд по делу MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Обсуждены актуальные вопросы российско-австралийских отношений с акцентом на развитие в прагматичном ключе сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также проблематика международного взаимодействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в свете итогов 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — говорится в сообщении.

Также был затронут вопрос о расследовании катастрофы рейса МН17 на востоке Украины в июле 2014 года. Лавров отметил, что Россия распространяет в ООН развернутый документ с фактами, показывающими серьезные проблемы в работе созданной Нидерландами Совместной следственной группы (ССГ). Он подтвердил готовность российских экспертов к проведению консультаций с австралийскими и нидерландскими коллегами для прояснения вопросов, поставленных в ходе сотрудничества с ССГ.

Министры также отметили заинтересованность обеих сторон в развитии политического диалога на уровне руководства внешнеполитических ведомств, в дальнейшем увеличении взаимного товарооборота и обеспечении его более сбалансированного характера. Кроме того, Лавров обсудил с австралийской коллегой пути активизации взаимодействия Москвы и Канберры в рамках механизмов Восточноазиатских саммитов и совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс»).

Ранее ССГ заявила, что малазийский Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. При этом российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая самолет, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.