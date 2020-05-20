«Национальный корпус» провел 20 мая акцию против главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает сайт politeka.net

Фесенко: Ермак имиджево проигрывает от коррупционного скандала © Facebook Владимира Фесенко Владимира Зеленского.

«Мы считаем, что лицо, которое способствует реализации политики государства-агрессора РФ и предположительно причастно к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины и коррупционных правонарушений, должно быть уволено с должности руководителя Офиса президента», — приводится текст обращения националистов к главе государства.

Активисты «Нацкорпуса» пообещали, что проведут аналогичные мероприятия возле областных госадминистраций по всей стране.