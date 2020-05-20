Около двух десятков радикалов с плакатом «Єрмак Z’ебися» зажгли файеры возле Мариинского парка в Киеве, где в тот момент завершилась пресс-конференция президента Владимира Зеленского.
«Мы считаем, что лицо, которое способствует реализации политики государства-агрессора РФ и предположительно причастно к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины и коррупционных правонарушений, должно быть уволено с должности руководителя Офиса президента», — приводится текст обращения националистов к главе государства.
Активисты «Нацкорпуса» пообещали, что проведут аналогичные мероприятия возле областных госадминистраций по всей стране.