Экс-президент Украины, а ныне депутат Верховной Рады Петр Порошенко 20 мая впервые за долгое время не явился на очередное пленарное заседание парламента. На это в своем Telegram-канале обратил внимание нардеп Максим Бужанский

Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал аудиофайлы с записью разговора якобы занимавшего в то время пост президента Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом, в котором обсуждались кадровые назначения на Украине, необходимость увольнения генпрокурора Виктора Шокина, дело компании Burisma и другие вопросы. После этого Офис генпрокурора Украины запустил расследование по факту возможной госизмены Порошенко.

«Обратите внимание, сегодня, впервые за долгое время Порошенко не пришел в парламент. Думаю, это связано с необходимостью срочно перекопать огород после публикации пленок Байдена», — написал Бужанский.

На скандал с «пленками Деркача» отреагировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Порошенко «ждет много приключений», однако квалифицировать его действия должны правоохранительные органы.