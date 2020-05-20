Закрытое на Украине на время карантина метро возобновит работу с 25 мая. Такое решение приняло правительство страны 20 мая, трансляцию заседания которого вели украинские телеканалы

Помимо этого, министры рассмотрели возможность возобновления работы городского и пригородного транспорта. Так, сообщение между областями может восстановиться лишь в следующем месяце, тогда же, не ранее 15 июня, могут открыться аэропорты.