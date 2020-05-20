Помимо этого, министры рассмотрели возможность возобновления работы городского и пригородного транспорта.
Так, сообщение между областями может восстановиться лишь в следующем месяце, тогда же, не ранее 15 июня, могут открыться аэропорты.
Помимо этого, министры рассмотрели возможность возобновления работы городского и пригородного транспорта.
Так, сообщение между областями может восстановиться лишь в следующем месяце, тогда же, не ранее 15 июня, могут открыться аэропорты.
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