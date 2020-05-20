«Истец, в частности, просит суд отменить распоряжение Кабинета министров Украины, датированное 24 апреля, "Об освобождении Нефедова Максима Евгеньевича от должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности», — говорится в сообщении.
В то же время Нефедов просит взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной часовой заработной платы.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.