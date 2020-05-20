Ранее, 20 мая, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что на Бондаренко заведено 19 уголовных дел, и что за один стол он с ним не сядет.
«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом… Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?» — ответил Бондаренко.
Кроме того, Бондаренко обратился к Зеленскому со словами, что ему «на местных выборах в Черкассах нечего ловить».