Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что уголовные дела против него завели из-за политики, а у партии «Слуга народа» нет шансов получить кресло мэра на местных выборах. Об этом 20 мая он написал в Facebook

Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса? © Facebook, Анатолій Бондаренко

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом… Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?» — ответил Бондаренко.

Кроме того, Бондаренко обратился к Зеленскому со словами, что ему «на местных выборах в Черкассах нечего ловить».