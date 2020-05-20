«Медицинская реформа. Первичку сделали, она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики — это первое. Второе — COVID-19 показал, что реформы не получилось. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание, и мы оказались просто голые в медицинском плане перед таким вызовом», — рассказал Зеленский.
Также президент заявил, что необходимо пересматривать реформу. По его словам, 4,5 тыс. гривен (около 11 тыс. рублей) зарплаты водителю скорой помощи явно недостаточно.
Зеленский подчеркнул, что «реформа неразумная» и она не для людей.