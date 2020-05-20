Президент Украины Владимир Зеленский признал, что второй этап медицинской реформы в стране провалился. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления, которую транслировал YouTube-канал издания Украина.ру

Ляшко: Коронавирус вскрыл недостатки медицинской реформы Супрун © Міністерство охорони здоров'я України Также президент заявил, что необходимо пересматривать реформу. По его словам, 4,5 тыс. гривен (около 11 тыс. рублей) зарплаты водителю скорой помощи явно недостаточно. Зеленский подчеркнул, что «реформа неразумная» и она не для людей.