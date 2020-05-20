Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными
Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными
© РИА Новости, Александр Натрускин
«Нет, в стороне мы не останемся. Хотя бы потому, что Российская Федерация сейчас единственная страна, которая способна прорыть канал имени товарища Сталина между Канадой и Мексикой. Соответственно, нас вынуждены принимать в расчет при любых международных спорах», — указал эксперт.

Пролив имени Сталина представляет собой проект академика Андрея Сахарова по созданию сверхмощной торпеды с ядерной боеголовкой, взрыв которой у Атлантического побережья США вызвал бы цунами такой высоты, что она, прокатившись по всей территории страны, дошла бы до противоположного Тихоокеанского побережья, образовав на месте прежней суши пролив.

Будущее России и ее геополитическая позиция в посткарантинном мире будет зависеть от того, чем завершится конфликт между США и Китаем, и насколько президенту Дональду Трампу удастся восстановить американскую промышленность, добавил Вассерман.

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 