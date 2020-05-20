Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена серьезно отредактированы. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс, передает The Washington Post 20 мая

Без сюрпризов. Партия Порошенко объяснила появление записей разговора с Байденом © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.

Бейтс уверен, что материалы серьезно отредактированы, а вся шумиха вокруг их публикации не стоит выеденного яйца.

Также представители Байдена подчеркнули, что, как и в истории с давлением президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского для продолжения расследования против сына Байдена Хантера и самого экс-вице-президента, в этих пленках подтверждается последовательная внешняя политика США в отношении Украины.

По данным Деркача, один из записанных разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 миллиард. Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что коалиции в парламенте нет.

В СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора уже внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленках Деркача» и обвиняет Порошенко в государственной измене.