«По поводу того, кто убил Гандзюк. За мою каденцию, люди, которые убили — посажены. Есть вопросы — кто заказал. У нас есть ответ. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд и суд, я уверен, даст справедливый приговор и заказчики, не заказчик, сядут за решетку», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что суд должен быть независимым и вынести независимый приговор. Также Зеленский отметил, что давить на суд он не может, но будет делать все, чтобы эти люди обязательно сели в тюрьму.