Президент Украины Владимир Зеленский надеется на справедливый приговор всем причастным к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в том числе и заказчикам. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления, которую транслировал YouTube-канал издания Украина.ру

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