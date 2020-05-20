Общий объем финансирования интеграционных проектов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со стороны ВЭБ.РФ составляет более 60 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации развития 20 мая

Полетаев: ЕАЭС берет на вооружение лучшие практики Евросоюза © Владимир Трефилов сообщении.

По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова, эти проекты связаны с поставкой железнодорожных составов в Казахстан и вагонов метро, кранов, железнодорожного и энергетического оборудования, металлопродукции в Белоруссию.

Во вторник, 19 мая, в режиме видеоконференции прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе него лидеры стран ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку.