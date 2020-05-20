«На пространстве ЕАЭС ВЭБ.РФ реализует целый ряд интеграционных проектов, общий объем поддержки со стороны ВЭБ.РФ составляет более 60 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова, эти проекты связаны с поставкой железнодорожных составов в Казахстан и вагонов метро, кранов, железнодорожного и энергетического оборудования, металлопродукции в Белоруссию.
Во вторник, 19 мая, в режиме видеоконференции прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе него лидеры стран ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку.