«Сейчас у нас есть [вице-премьер и замглавы делегации в Минске Алексей] Резников, он уже на всех заседаниях. И действительно, Леонид Данилович говорил: "Давайте передадим все мои полномочия господину Резникову"», — отметил Зеленский.
Он подтвердил, что попросил Кучму остаться, пока Россия не обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение. Также он заявил, что Кучма обращался с такой просьбой после того, как был повышен статус украинской делегации в Контактной группе.
При этом Зеленский отметил, что, несмотря на то, что СМИ кажется, что в последнее время Кучма отстранился, это не так.