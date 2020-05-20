Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма просил снять его с должности, потому что ему сложно работать. Об этом 20 мая рассказал президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал издания Украина.ру

Зеленскому не нужна ответственность. Он станет как Кучма – эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он подтвердил, что попросил Кучму остаться, пока Россия не обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение. Также он заявил, что Кучма обращался с такой просьбой после того, как был повышен статус украинской делегации в Контактной группе.

При этом Зеленский отметил, что, несмотря на то, что СМИ кажется, что в последнее время Кучма отстранился, это не так.