По его словам, Украина откроет инвестиционный офис в сентябре под руководством экс-главы правительства Аджарии (Грузия) Варшаломидзе.
«Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми… Мы приняли решение — один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал… там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере 7 млн долларов», — сказал он.