Инвестиционный офис Украины заработает осенью, его возглавит Леван Варшаломидзе. Об этом 20 мая рассказал президент страны Владимир Зеленский на большой пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал издания Украина.ру

Джангиров предположил, что было бы, если бы РФ вложила в Украину миллиарды инвестиций © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми… Мы приняли решение — один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал… там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере 7 млн долларов», — сказал он.