Он заявил, что в стране кадровый голод и ему не просто найти людей, которые будут одновременно профессионалами, «чистыми» от коррупции и лицами, которым он бы доверял.
Глава государства заявил, что его друг, глава СБУ Иван Баканов — честный человек, поэтому и занял свою должность. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и премьер Денис Шмыгаль не являются его друзьями, и он не знал их до своего президентства. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, прежде всего, является профессиональным юристом.
«Господин Ермак является моим доверенным лицом, я ему доверяю… Не понимаю, о каких кумовьях идет речь… Никакого кума и военного друга я не назначал», — ответил Зеленский на вопрос о назначении «своих» людей.