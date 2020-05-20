Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему высшие государственные должности заняли его друзья и бывшие партнеры по бизнесу. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления, которую транслировал YouTube-канал издания Украина.ру

На Украине подсчитали, скольких «кварталовцев» привел с собой во власть Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Глава государства заявил, что его друг, глава СБУ Иван Баканов — честный человек, поэтому и занял свою должность. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и премьер Денис Шмыгаль не являются его друзьями, и он не знал их до своего президентства. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, прежде всего, является профессиональным юристом.

«Господин Ермак является моим доверенным лицом, я ему доверяю… Не понимаю, о каких кумовьях идет речь… Никакого кума и военного друга я не назначал», — ответил Зеленский на вопрос о назначении «своих» людей.