Евросоюз не подписал Соглашение об ассоциации с Украиной еще при президентстве Виктора Ющенко, поскольку европейцы понимали, что в этом случае украинской экономике тут же придет конец, а им это было невыгодно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру Вадим Пристайко заявил, что Киев надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в частности, насчет тарифных квот.

«Европейцы не дураки. Они прекрасно знали, какое количество украинских товаров они пустят на свой рынок. Они знали, что написано в Соглашении. Они знали, что в результате этого соглашения торговля между ЕС и Киевом не вырастет, а, может быть, даже, сократится», — пояснил эксперт.

При этом, подчеркнул политолог, европейцы прекрасно знали, что в случае подписания Соглашения Украина потеряет российский рынок: документ фактически полностью открывал для Европы украинский рынок, а у Киева было соглашение с Москвой о свободной торговле в рамках СНГ.

Если бы это соглашение продолжило действие, то европейские товары хлынули бы на российский рынок и смяли бы российского производителя, и европейцы понимали, что Москва свою границу для свободной торговли закрыла бы, уточнил Ищенко.

А если бы Украина торговала с Россией по мировым правилам (о чем всю жизнь мечтали украинские политики), украинской экономике сразу же пришел бы конец, а вслед за этим пришел конец и государству, добавил специалист.

И поскольку украинскому государству в этом случае пришел бы конец, то Евросоюзу необходимо было время для подготовки к уничтожению Украины, поэтому они отложили подписание соглашения почти на 10 лет, заключил собеседник издания.