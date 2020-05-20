В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны.
«Двери Евросоюза не откроются завтра, это знают все. Вхождение не является нашей сегодняшней задачей… Зато уже начаты разговоры о новом формате, об ассоциации. Именно там мы должны быть очень требовательными, так как сегодня мы делаем те шаги для вхождения [в ЕС], которые завтра оформятся институционально. Мы сегодня должны войти, чтобы нам завтра сказали, что мы уже вошли», — заявила Зурабишвили.
При этом ранее бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе признал, что шаги, направленные на сближение с Европой, дорого обходятся его стране в экономическом и политическом плане.