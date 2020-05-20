В ближайшее время Грузия не сможет вступить в Евросоюз — вместо этого она должна думать об углублении сотрудничества с ним. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила в интервью телекомпании «Рустави 2» 19 мая

Премьер-министр Грузии: Тбилиси платит высокую цену за устремление в ЕС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Двери Евросоюза не откроются завтра, это знают все. Вхождение не является нашей сегодняшней задачей… Зато уже начаты разговоры о новом формате, об ассоциации. Именно там мы должны быть очень требовательными, так как сегодня мы делаем те шаги для вхождения [в ЕС], которые завтра оформятся институционально. Мы сегодня должны войти, чтобы нам завтра сказали, что мы уже вошли», — заявила Зурабишвили.

При этом ранее бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе признал, что шаги, направленные на сближение с Европой, дорого обходятся его стране в экономическом и политическом плане.