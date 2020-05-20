В номинации за лучшую телевизионную рекламу года, длящуюся более минуты, победила компания из Лос-Анджелеса Pulse Films. Рекламу снимали в Киеве, и за ее производство отвечала Radioaktive Film. По сюжету видеоролика, герой скачет в город на батутах.
«Мы со своей стороны очень рады, поскольку это был не самый простой проект в производстве, все трюки были сняты, а не сделаны на постпродакшене, и мы очень рады, что все приложенные усилия оценены по достоинству», — рассказала о награде в комментарии hromadske исполнительный продюсер Radioaktive Film Екатерина Галицкая.
По ее словам, к производству ролика только в Киеве привлекли более 200 человек, построили декорацию размером 80 на 40 метров, которую подняли над землей более чем на метр, чтобы иметь возможность спрятать под асфальт батуты.