Украинская компания Radioaktive Film, которая снимала клипы для групп Coldplay, Hurts и приняла участие в создании сериала «Чернобыль», получила золото премии Shots Awards 2020 за работу над рекламой наушников AirPods для Apple. Об этом 19 мая говорится на официальном сайте премии

Как 4G, только лучше: украинский оператор рекламировал вымышленный «4.5G-интернет» © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Мы со своей стороны очень рады, поскольку это был не самый простой проект в производстве, все трюки были сняты, а не сделаны на постпродакшене, и мы очень рады, что все приложенные усилия оценены по достоинству», — рассказала о награде в комментарии hromadske исполнительный продюсер Radioaktive Film Екатерина Галицкая.

По ее словам, к производству ролика только в Киеве привлекли более 200 человек, построили декорацию размером 80 на 40 метров, которую подняли над землей более чем на метр, чтобы иметь возможность спрятать под асфальт батуты.