Депутаты Верховной Рады 19 мая в первом чтении проголосовали за изменение названия праздника День защитника Украины

Гендерный скандал в украинской армии: девушки пишут жалобы министру обороны © Facebook, Міністерство оборони України

«Речь является важным кодом, через который формируется видение общества об истории, культуре и традициях своего народа. Поэтому употребление корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов — и женщин, и мужчин в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины», — цитирует автора законопроекта, нардепа от «Слуги народа» Марину Бардину сайт hromadske.

Инициатором изменения названия праздника стала Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов.

День защитника Украины был введен в 2014 году, чтобы отмежеваться от традиционного с советских времен 23 февраля.