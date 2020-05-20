Теперь 14 октября страна будет отмечать День защитников Украины. Такое решение поддержали 261 парламентарий. Сделано это было, по признанию депутатов, ради соблюдения равенства полов.
«Речь является важным кодом, через который формируется видение общества об истории, культуре и традициях своего народа. Поэтому употребление корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов — и женщин, и мужчин в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины», — цитирует автора законопроекта, нардепа от «Слуги народа» Марину Бардину сайт hromadske.
Инициатором изменения названия праздника стала Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов.
День защитника Украины был введен в 2014 году, чтобы отмежеваться от традиционного с советских времен 23 февраля.