Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога с РФ, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства. Она сказала об этом в интервью телеканалу «Рустави-2» 19 мая

В Грузии возросло число туристов-россиян © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.

«Я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю… Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации… Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — сказала Зурабишвили.

В связи с этим она отметила, что пока не готова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным: по ее мнению, на данный момент отсутствует подходящая для этого ситуация.