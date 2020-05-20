Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году, когда Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают только спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.
«Я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю… Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации… Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — сказала Зурабишвили.
В связи с этим она отметила, что пока не готова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным: по ее мнению, на данный момент отсутствует подходящая для этого ситуация.