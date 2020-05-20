Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко пытался выкупить аудиозаписи разговора с Джозефом Байденом, которые накануне обнародовал внефракционный депутат украинского парламента Сергей Деркач. Об этом 20 мая сообщил Telegram-канал «Легитимный»
«Порошенко готов был заплатить 50 миллионов долларов за уничтожение этих пленок, но "люди Трампа" оказались более щедрыми», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко знал о существовании этих плёнок и даже слышал их, а некоторые тезисы из даже озвучивал.
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