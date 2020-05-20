Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена
Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
«Порошенко готов был заплатить 50 миллионов долларов за уничтожение этих пленок, но "люди Трампа" оказались более щедрыми», — говорится в сообщении. 

Также отмечается, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко знал о существовании этих плёнок и даже слышал их, а некоторые тезисы из даже озвучивал.    