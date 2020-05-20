Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко пытался выкупить аудиозаписи разговора с Джозефом Байденом, которые накануне обнародовал внефракционный депутат украинского парламента Сергей Деркач. Об этом 20 мая сообщил Telegram-канал «Легитимный»

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