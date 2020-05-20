«В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции Президента Украины, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать Вам в аккредитации», — приводит издание слова в письме Офиса президента.
Известно, что аналогичные письма получили «Бабель», «Буквы», «Главком», The ukrainian week, Delo, «Тиждень», белорусская редакция «Радио свобода», Шустер Live.
Также не пустили на пресс-конференцию журналистку Янину Соколову, Михаила Ткача («Схемы»), Сергея Гришина («Ісландія»), Романа Скрипина (skrypin.ua).