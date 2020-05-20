Украинские журналисты из различных СМИ заявили, что им отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. Об этом 20 мая сообщил «Фокус», который также получил отказ

Шутить и обещать. Что за год показал Зеленский Украине © AFP, Fabrice COFFRINI Известно, что аналогичные письма получили «Бабель», «Буквы», «Главком», The ukrainian week, Delo, «Тиждень», белорусская редакция «Радио свобода», Шустер Live. Также не пустили на пресс-конференцию журналистку Янину Соколову, Михаила Ткача («Схемы»), Сергея Гришина («Ісландія»), Романа Скрипина (skrypin.ua).