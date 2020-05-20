Межправсоглашение об учреждении генконсульства РФ в Ухане и КНР в Казани было подписано в сентябре 2015 года.
«Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор, когда не было города Ухань, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны, было генеральное консульство. Кстати сказать, мы, российское Министерство иностранных дел, уже приняли решение по восстановлению генерального консульства нашей страны в городе Ухань. Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухане», — заявил Денисов.
Он добавил, что в провинции Хубэй есть целый ряд промышленных объектов, на которых работают российские специалисты, причем не только в Ухане, но и в других городах. В связи с этим РФ рассчитывает, что они как можно скорее вернутся на свои рабочие места и продолжат работу на совместных проектах в области машиностроения и химической промышленности.
Посол также напомнил, что в уханьских вузах училось довольно много студентов, некоторые из которых отказались возвращаться в Россию, когда у них была такая возможность в начале эпидемии, и вместе со своими китайскими друзьями пережили это время в Ухане. Денисов рассказал, что некоторые из них работали волонтерами и помогали ликвидировать последствия эпидемии.
Кроме того дипломат подчеркнул, что Ухань является городом совместной военной истории России и Китая, так как именно там в конце 30-х годов советские и китайские летчики-добровольцы принимали участие в боях с японскими агрессорами.