Россия откроет генеральное консульство в китайском Ухане, как только на это будут средства. Об этом посол РФ в КНР Андрей Денисов сообщил 20 мая, передает РИА Новости

Китайский врач рассказал, как Ухань скрывал данные о коронавирусе в начале пандемии © REUTERS, Aly Song

«Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор, когда не было города Ухань, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны, было генеральное консульство. Кстати сказать, мы, российское Министерство иностранных дел, уже приняли решение по восстановлению генерального консульства нашей страны в городе Ухань. Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухане», — заявил Денисов.

Он добавил, что в провинции Хубэй есть целый ряд промышленных объектов, на которых работают российские специалисты, причем не только в Ухане, но и в других городах. В связи с этим РФ рассчитывает, что они как можно скорее вернутся на свои рабочие места и продолжат работу на совместных проектах в области машиностроения и химической промышленности.

Посол также напомнил, что в уханьских вузах училось довольно много студентов, некоторые из которых отказались возвращаться в Россию, когда у них была такая возможность в начале эпидемии, и вместе со своими китайскими друзьями пережили это время в Ухане. Денисов рассказал, что некоторые из них работали волонтерами и помогали ликвидировать последствия эпидемии.

Кроме того дипломат подчеркнул, что Ухань является городом совместной военной истории России и Китая, так как именно там в конце 30-х годов советские и китайские летчики-добровольцы принимали участие в боях с японскими агрессорами.