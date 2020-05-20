На Украине с начала эпидемии зафиксировано 19230 случаев коронавируса, 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. Об этом 20 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2796 и 2410 человек соответственно. Более тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.

По состоянию на утро 20 мая в центральную лабораторию поступило 1154 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.