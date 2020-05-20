«По состоянию на 09:00 20 мая в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 354 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2796 и 2410 человек соответственно. Более тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 20 мая в центральную лабораторию поступило 1154 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.