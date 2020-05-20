Геополитическая ситуация 18 века сложилась таким образом, что если бы Россия не победила своего противника и не нейтрализовала его путем включения в свой состав, то же самое сделали бы с ней. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант Якуб Корейба заявил, что если бы Российская империя не ликвидировала польское государство в 18 веке, то России сейчас не пришлось бы справляться с польскими фобиями и стереотипами.

Польша, продолжил эксперт, начиная с 15-16 веков постоянно претендовала на доминирование в Восточной Европе, и столкновение с Россией, другим центром, который претендовал на то же самое, было неизбежным.

«Что касается Польского царства, то если бы его не включила Россия в свой состав, то это сделала бы Германия», — считает Дзермант.

Германия за счет ресурсов и промышленных польских регионов наращивала бы свою мощь, вооруженное столкновение России было бы уже с Германией, и Польша оказалась бы в составе германского Рейха, указал политолог.

Ситуация была безальтернативной, поэтому с этим утверждением Корейбы согласиться вряд ли можно, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.