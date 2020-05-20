Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что если бы Российская империя не ликвидировала польское государство в 18 веке, то России сейчас не пришлось бы справляться с польскими фобиями и стереотипами.
Польша, продолжил эксперт, начиная с 15-16 веков постоянно претендовала на доминирование в Восточной Европе, и столкновение с Россией, другим центром, который претендовал на то же самое, было неизбежным.
«Что касается Польского царства, то если бы его не включила Россия в свой состав, то это сделала бы Германия», — считает Дзермант.
Германия за счет ресурсов и промышленных польских регионов наращивала бы свою мощь, вооруженное столкновение России было бы уже с Германией, и Польша оказалась бы в составе германского Рейха, указал политолог.
Ситуация была безальтернативной, поэтому с этим утверждением Корейбы согласиться вряд ли можно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.