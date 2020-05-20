Отмечается, что Тимошенко находилась в комплексе вместе с однопартийцем Сергеем Власенко и депутатом от «Свободы» Игорем Кривецким. Тимошенко от комментариев отказалась, а Власенко заявил, что «не подтверждает и не опровергает» ничего.
Также журналистам удалось зафиксировать на территории Edem Resort Toyota Camry многолетнего личного охранника Юлии Тимошенко. Позже его машина заехала на территорию Edem Resort. Журналисты «Схем» узнали и личного водителя лидера «Батькивщины».
Отмечается, что владельцем роскошного гостиничного комплекса Edem Resort Medical & Spa является бизнесмен, экс-народный депутат, заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» и один из главных спонсоров этой партии Игорь Кривецкий.