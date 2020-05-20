Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время карантина пропустила внеочередное заседание парламента, на котором решали вопрос защиты медиков, ради отдыха в пятизвездочном отеле Edem Resort Medical & Spa в Львовской области. Об этом идет речь в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей 19 мая

Мэрское дело. Юлия Тимошенко вышла на тропу войны © ba.org.ua Сергеем Власенко и депутатом от «Свободы» Игорем Кривецким. Тимошенко от комментариев отказалась, а Власенко заявил, что «не подтверждает и не опровергает» ничего.

Также журналистам удалось зафиксировать на территории Edem Resort Toyota Camry многолетнего личного охранника Юлии Тимошенко. Позже его машина заехала на территорию Edem Resort. Журналисты «Схем» узнали и личного водителя лидера «Батькивщины».

Отмечается, что владельцем роскошного гостиничного комплекса Edem Resort Medical & Spa является бизнесмен, экс-народный депутат, заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» и один из главных спонсоров этой партии Игорь Кривецкий.