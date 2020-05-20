Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Тбилиси поступил правильно, отозвав своего посла из Киева после назначения экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили на госдолжность на Украине. Она сказала об этом в интервью телекомпании «Рустави 2» 19 мая

Председатель парламента Грузии: Назначение Саакашвили бросает тень на сотрудничество Киева и Тбилиси © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета нацсовета реформ страны. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани отметил, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет.

«Предупреждение и информирование необходимо как минимум в условиях нормальных двусторонних отношений. Поэтому я считаю, что эти отношения уже были напряженными… Наша реакция была совершенно нормальной, я хорошо знаю дипломатический язык и понимаю, что можно, а что нельзя… Отзыв посла для консультаций — это совершенно естественный процесс», — заявила Зурабишвили.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из которых он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, но в конце июля 2017-го экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул политику гражданство. Как заявил впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так как Саакашвили является украинским гражданином, «ни одно государство мира не может указывать», куда его назначать.