Офис генпрокурора Украины приступил к расследованию дела о госизмене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом 19 мая сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в ОГУ

«Госизмена на высшем уровне». На Украине обнародовали запись переговоров Порошенко и Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.

«Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование начато по статье "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к материалам также приобщат предоставленную Деркачом флешку с аудиозаписями, где якобы звучат голоса Порошенко, Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Один из записанных разговоров, по данным нардепа, касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 миллиард. Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что коалиции в парламенте нет.

На данный момент в отношении Порошенко на Украине возбуждено уже порядка 16 дел, которые, в частности, касаются госизмены и фальсификаций при назначении Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в Раде.