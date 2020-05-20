По данным портала, федеральный суд в Кливленде изучает финансовые схемы, в рамках которых крупные суммы переводились из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Отмечается, что на эти деньги Коломойский, в частности, приобрел отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов.
Расследование ведется уже больше года. Сама финансовая схема Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, по данным источников и материалов суда, начала действовать в 2008 году и продолжалась пять лет.
Как указывает портал, в рамках расследования американские федеральные агенты неоднократно приезжали на Украину, где встречались с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил журналистам, что сотрудничает с ФБР в этом расследовании, но не может поделиться подробностями из-за соглашения о неразглашении.
Сам Коломойский заявил порталу, что не знает о расследовании в США и никто из американского Минюста с ним не связывался.