Бизнесмен, бывший главный акционер украинского «Приватбанка» Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Об этом 19 мая сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на источники

Директор НАБУ Сытник рассказал, почему Коломойский пытается добиться его увольнения © пресс-служба НАБУ данным портала, федеральный суд в Кливленде изучает финансовые схемы, в рамках которых крупные суммы переводились из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Отмечается, что на эти деньги Коломойский, в частности, приобрел отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов.

Расследование ведется уже больше года. Сама финансовая схема Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, по данным источников и материалов суда, начала действовать в 2008 году и продолжалась пять лет.

Как указывает портал, в рамках расследования американские федеральные агенты неоднократно приезжали на Украину, где встречались с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил журналистам, что сотрудничает с ФБР в этом расследовании, но не может поделиться подробностями из-за соглашения о неразглашении.

Сам Коломойский заявил порталу, что не знает о расследовании в США и никто из американского Минюста с ним не связывался.