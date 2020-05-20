«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию… Украине — помощь на сумму $15,5 миллионов», — говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19 ($13,1 миллиона), а также смягчить социально-экономические последствия, в частности, для жителей Донбасса ($2,4 миллиона).
Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $900 миллионов (65,2 миллиарда рублей) на чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.
Из постсоветских стран, помимо Украины, средства получили: Узбекистан — $3,9 миллиона (282,6 миллиона рублей), Азербайджан — $3,6 миллиона (260,8 миллиона рублей), Грузия — $2,7 миллиона (195,6 миллиона рублей), Армения — $2,3 миллиона (166,6 миллиона рублей), Белоруссия — $1,7 миллиона (123,2 миллиона рублей), Туркменистан — $920 тысяч (66,6 миллиона рублей), Киргизия — $900 тысяч (65,2 миллиона рублей), Таджикистан — $866 тысяч (62,7 миллиона рублей).