США выделили Украине $15,5 миллионов (1,1 миллиард рублей) в виде медицинской и гуманитарной помощи на борьбу с коронавирусом - больше, чем другие постсоветские страны. Об этом свидетельствуют обнародованные 19 мая данные Госдепартамента

США хотят решить проблемы Украины с помощью видеоигр © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сообщении.

В Госдепе отметили, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19 ($13,1 миллиона), а также смягчить социально-экономические последствия, в частности, для жителей Донбасса ($2,4 миллиона).

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $900 миллионов (65,2 миллиарда рублей) на чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

Из постсоветских стран, помимо Украины, средства получили: Узбекистан — $3,9 миллиона (282,6 миллиона рублей), Азербайджан — $3,6 миллиона (260,8 миллиона рублей), Грузия — $2,7 миллиона (195,6 миллиона рублей), Армения — $2,3 миллиона (166,6 миллиона рублей), Белоруссия — $1,7 миллиона (123,2 миллиона рублей), Туркменистан — $920 тысяч (66,6 миллиона рублей), Киргизия — $900 тысяч (65,2 миллиона рублей), Таджикистан — $866 тысяч (62,7 миллиона рублей).