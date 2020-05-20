Слабым государствам в новом миропорядке не удастся проводить многовекторную политику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев © РИА Новости, Александр Натрускин

«Украина, которая раньше крутилась между Россией, Штатами, Европой и всеми остальными сейчас однозначно превратилась в сателлита США. И Вашингтон, и Пекин будут требовать от государств большей определенности. Лавировать между вашими и нашими будет все труднее, тем более государствам слабым», — рассказал собеседник издания.

Россия способна реализовывать самостоятельную политику, не примыкая ни к американскому, ни к китайскому берегу, и не становясь их младшим партнером, добавил Андрей Грозин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.