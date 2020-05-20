В посткоронавирусном мире американо-китайское противостояние станет глобальным политическим трендом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев © РИА Новости, Александр Натрускин

«Я полагаю, что мировое полотно, пресловутая шахматная доска (американского политолога Збигнева) Бжезинского будет фрагментироваться, то есть государства будут растягиваться в лагеря двух основных макроигроков. Китай будет сплачивать своих основных союзников, США будут стремиться не допустить разбегания своих исторических союзников», — рассказал Грозин.

По его словам, это приведет к тому, что многовекторность, которая была характерна для домайданной Украины и для других республик бывшего СССР, реализовать будет все труднее.

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