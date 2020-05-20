Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев
Политолог Грозин: США выдергивают одеяло из-под немцев, французов и прочих итальянцев
© РИА Новости, Александр Натрускин
Противостояние двух ведущих мировых государств по  экономическим, военно-политическим, научным, культурным параметрам, будет затрагивать и всех остальных, в том числе и постсоветское пространство.

«Я полагаю, что мировое полотно, пресловутая шахматная доска (американского политолога Збигнева) Бжезинского будет фрагментироваться, то есть государства будут растягиваться в лагеря двух основных макроигроков. Китай будет сплачивать своих основных союзников, США будут стремиться не допустить разбегания своих исторических союзников», — рассказал Грозин.

По его словам, это приведет к тому, что многовекторность, которая была характерна для домайданной Украины и для других республик бывшего СССР, реализовать будет все труднее.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 