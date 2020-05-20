Противостояние двух ведущих мировых государств по экономическим, военно-политическим, научным, культурным параметрам, будет затрагивать и всех остальных, в том числе и постсоветское пространство.
«Я полагаю, что мировое полотно, пресловутая шахматная доска (американского политолога Збигнева) Бжезинского будет фрагментироваться, то есть государства будут растягиваться в лагеря двух основных макроигроков. Китай будет сплачивать своих основных союзников, США будут стремиться не допустить разбегания своих исторических союзников», — рассказал Грозин.
По его словам, это приведет к тому, что многовекторность, которая была характерна для домайданной Украины и для других республик бывшего СССР, реализовать будет все труднее.
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