Несправедливое мировое и общественное устройство стало причиной того, что кризисные явления из-за пандемии достигли гигантских масштабов, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

«В корне глубины нынешнего кризиса лежат дисбалансы, которые заложены в нынешнем мире, прежде всего, между богатыми и бедными, несправедливость распределения ресурсов», — сказал эксперт.

По его мнению, текущая ситуация сложилась из-за того, что в мире одновременно существуют разные политические системы — от демократии до тоталитарных режимов, от правых режимов до либертарианских и левых режимов — которые вынуждены сосуществовать в одном мире и сотрудничать в рамках мировой торговли.

Руслан Бортник: Коронавирус сорвал покровы цивилизованности с Запада © Facebook, Ruslan Bortnik

Он считает, что эпидемический кризис усилил только узкий набор трендов, с которыми мы сегодня имеем дело.