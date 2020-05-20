«В корне глубины нынешнего кризиса лежат дисбалансы, которые заложены в нынешнем мире, прежде всего, между богатыми и бедными, несправедливость распределения ресурсов», — сказал эксперт.
По его мнению, текущая ситуация сложилась из-за того, что в мире одновременно существуют разные политические системы — от демократии до тоталитарных режимов, от правых режимов до либертарианских и левых режимов — которые вынуждены сосуществовать в одном мире и сотрудничать в рамках мировой торговли.
Эти системы ведут борьбу за ресурсы, причем понятие этих ресурсов поменялось: сегодня это не только лес, нефть или газ, но и люди, и возможность продавать на рынках, констатировал Бортник.
Он считает, что эпидемический кризис усилил только узкий набор трендов, с которыми мы сегодня имеем дело.