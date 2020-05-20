Самый жесткий карантин, который полностью изолирует граждан, не позволяет сформировать стадный иммунитет и сформировать защитные механизмы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако жесткий карантин — это «попытка поставить коронавирус на паузу, а потом снова включить».

«Самый жесткий и самый мягкий вариант я считаю неэффективными, поэтому страны взяли средний вариант и пошли по нему (Швеция тоже по нему пошла, просто в рекомендательной форме). Именно этот вариант повлиял на экономическую составляющую. Сегодня в мире мало стран, которые вообще никак не отреагировали на коронавирусную инфекцию с экономической точки зрения», — рассказал Дмитрий Абзалов.

В целом же политолог считает нынешний экономический кризис уникальным явлением, которое человечество еще ни разу не переживало после образования экономики потребления. Даже Вторая мировая война не так сильно осложняла функционирование экономики в целом ряде регионов, уверен Дмитрий Абзалов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.