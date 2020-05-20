Политолог напомнил, что общемедицинская позиция состоит в том, что полное отсутствие карантинных мер приводит к большей смертности и соответственно к большим экономическим последствиям. К примеру, Швеция потеряла больше, чем страны, которые вводили карантин в более мягких формах.
Однако жесткий карантин — это «попытка поставить коронавирус на паузу, а потом снова включить».
«Самый жесткий и самый мягкий вариант я считаю неэффективными, поэтому страны взяли средний вариант и пошли по нему (Швеция тоже по нему пошла, просто в рекомендательной форме). Именно этот вариант повлиял на экономическую составляющую. Сегодня в мире мало стран, которые вообще никак не отреагировали на коронавирусную инфекцию с экономической точки зрения», — рассказал Дмитрий Абзалов.
В целом же политолог считает нынешний экономический кризис уникальным явлением, которое человечество еще ни разу не переживало после образования экономики потребления. Даже Вторая мировая война не так сильно осложняла функционирование экономики в целом ряде регионов, уверен Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.